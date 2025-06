New Volley Academy festeggia la promozione in serie D dopo la vittoria a Rimini

Festa grande in casa New Volley Academy. Sei anni dopo la sua fondazione, il sodalizio forlivese celebra il balzo in serie D, con le pantere che, nella finalissima playoff del campionato di Prima Divisione femminile, hanno piegato (3-1) il Longiano Volley Riv alla casa del volley di Rimini. Un grande risultato, il coronamento di una lunga cavalcata che ha visto le forlivesi, tra le cui fila militano anche giocatrici con significativi trascorsi in serie B e C, stazionare stabilmente al vertice della classifica.

Adesso la dirigenza è già al lavoro per preparare la prossima stagione, nella quale verranno gettate le basi di un percorso di crescita ulteriore. Nel mentre ci sarà la possibilità di festeggiare con tutta la società presso il ‘Summer Camp New Volley Academy’, che si terrà a Riccione dal 15 al 21 giugno alla presenza di personaggi di spicco del movimento pallavolistico nazionale.

La rosa della New Volley Academy: Matilde Valentini, Anna Bartolini, Ginevra Contri, Matilde Fontana, Giorgia Garavini, Valentina Laghi, Sonia Lombardi, Alessia Molea, Giulia Padovani, Francesca Puggioli, Giorgia Scala, Nicoletta Semati, Marika Valli. Coach: Riccardo Caselli. Assistente: Lorenzo Caselli. Direttore sportivo: Massimiliano Zuppone.

Marco Lombardi