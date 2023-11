Next Gen Finals a Gedda. Nardi sfida i big del mondo

Nel momento d’oro del tennis italiano c’è spazio anche per Luca Nardi, vent’anni appena compiuti, che da oggi disputa le Next Gen Finals a Gedda, in Arabia Saudita. Il talento del Baratoff è stato sorteggiato nel Gruppo Verde, una specie di girone di ferro, insieme al numero 1 della manifestazione Arthur Fils e al numero 3 del seeding Dominic Stricker. Con Nardi c’è anche l’altro italiano Flavio Cobolli. Nell’altro girone (rosso) sono invece finiti Luca Van Assche, Alex Michelsen, Hamad Medjedovic e Abdullah Shelbayh. Il match di apertura oggi alle ore 13 vede Nardi, numero 115 recentemente conquistato con i risultati in Giapppone, affrontare proprio il francese Arthur Fils, numero 36 della classifica Atp e di un anno più giovane di Nardi. Fils quest’anno ha vinto il suo primo titolo ATP a Lione e poi in estate ha raggiunto le semifinali nell’tornero ATP 500 di Amburgo, vincendo con il numero 4 del mondo Ruud prima di arrendersi ad Alexander Zverev. Il 2023 di Fils è stato un crescendo continuo che dall’ingresso in top100 dello scorso maggio, lo ha portato a Lione, a soli 18 e 11 mesi, a diventare il più giovane francese capace di vincere un titolo Atp.

Il grande favorito è dunque Arthur Fils e Luca Nardi proverà a tentare di vestirsi da grande sorpresa. L’alternativa nel girone rosso è lo svizzero Dominic Stricke, il mancino dal potente servizio. Oggi alle 14.20 affronterà Flavio Cobolli, numero 100 in classifica. "Anche quest’anno il format e le regole del torneo rimarranno sostanzialmente invariato: match al meglio dei cinque set – dicono gli esperti di tennis – con parziali chiusi al quarto game. Nessun riscaldamento e match che prenderanno subito il via con un attesa di massimo 15“ tra la fine di un punto e l’avvio del successivo, ma alla fine di ogni set il tempo per ripresentarsi in campo sarà di soli90“ anziché 120“. Come dire un torneo estremamente più veloce e competitivo di quelli normali". Il montepremi delle Next Gen ammonta a 2 milioni di dollari. Diretta Tv su Sky Sport tennis e Supertennis.

Luigi Luminati