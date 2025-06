Nicolò Bulega pronto per la sfida Superbike a Misano: Ducati contro Razgatlioglu

"Sono veramente contento di correre a Misano, è la mia gara di casa e lo è anche per il mio team". Nicolò Bulega è già in pista. Il pilota della Ducati arriverà sul circuito di Misano venerdì mattina per le prime prove libere alle 9,40. Nella classifica del campionato mondiale Superbike, Bulega si presenta con 31 punti di vantaggio sul campione che corre per Bmw, Toprak Razgatlioglu. Sarà una sfida fondamentale per una stagione che sta arrivando al giro di boa. Sono queste le premesse per un weekend adrenalinico al Misano world circuit con l’arrivo della Superbike. Ieri a Bologna l’evento è stato presentato nelle sale della Regione. Intanto a Misano attendono la sfida in pista e il record di spettatori. Un anno fa furono 75.688 quelli che nei tre giorni occuparono le tribune e il prato del Misano world circuit. Ma quest’anno c’è un ragazzo di San Clemente che ha trovato un feeling particolare con la rossa di Borgo Panigale e sta regalando ai tufosi un campionato spettacolare in una sfida continua con il campione turco. "Siamo quasi a metà stagione – precisa Bulega –, iniziamo a vedere i reali valori in campo del campionato. Stiamo andando bene a livello di risultati e quel che più conta è che ho un bel feeling con la moto. Con Razgatlıoglu è una bella lotta, è un avversario molto tosto. Dal prossimo anno correrà in MotoGp e questo è uno stimolo in più per provare a batterlo".

Se si cercavano motivazioni per assistere alla sfida in pista, il pilota di San Clemente le offre eccome. Tolte le decine di migliaia di persone che arriveranno in circuito per gustarsi dal vivo le sfide, ce ne saranno milioni che si ‘sintonizzeranno’ sul Misano circuit. "Il Mondiale Superbike vanta 107 milioni di spettatori all’anno, a livello di gare, ed è il terzo Mondiale in assoluto per audience – premette Francesco Valentino, referente di WorldSBK per la parte commerciale e marketing –. La media a tappa è di 9 milioni di spettatori e l’Emilia-Romagna Round ne conta mediamente dagli 11 ai 12 milioni, a dimostrazione che quello di Misano è un appuntamento che attira. A livello di presenze in circuito, poi, da qualche anno è la tappa che fa registrare il maggior numero di spettatori. È un appuntamento per noi molto importante, anche a livello di marketing". Ad attendere sono anche gli operatori turistici. Un anno fa le presenze negli hotel furono 153mila, mentre la ricaduta dell’evento sul territorio fu di 28 milioni di euro.

"Sarà un appuntamento che celebra l’Emilia-Romagna, la sua passione per i motori e ne rafforza la vocazione di autentica Sport Valley internazionale" dice l’assessora al Turismo della Regione, Roberta Frisoni. Infine i colori riminesi, che saranno portati in pista da Stefano Manzi, in testa alla classifica piloti nel Mondiale Supersport. Nella stessa categoria è atteso l’esordio di un altro riminese, Mattia Casadei, chiamato a prendere il posto di Federico Caricasulo nel team Motozoo ME Air Racing.

Andrea Oliva