Nicolò Cornali trionfa nei 10.000 metri: qualificato per gli Europei under 23

Campione d’Italia under 23 dei 10.000 metri in pista: è Nicolò Cornali, 22enne portacolori dell’Atletica Reggio, allenato da Vehid Gutic. Cornali è figlio d’arte, con papà Yuri valido mezzofondista e la mamma Silvia Riccò campionessa di triathlon.

Ha vinto a Cosenza con il tempo di 29’22’’06, ma quello che conta…

"Beh, sì – ride Nicolò sul treno che lo riporta a Reggio - conta tanto pure un titolo italiano, però con questo tempo mi sono qualificato per gli Europei under 23 che si disputeranno dal 17 al 20 luglio a Bergen, in Norvegia".

Convocazione sicura?

"No, però ho il miglior tempo under 23 della stagione e qualcun altro potrebbe inserirsi. Però di gare sui 10.000 non è che ce ne siano tante, per cui sono fiducioso".

A Cosenza ha pure stabilito il personale?

"Sì, nettamente riguardo le gare in pista e di pochi secondi per quelle su strada".

Ci racconta la gara?

"Ovviamente sapevo di dover correre tra i primi, così, visto che ho disputato la gara assieme a senior, mi sono messo subito in coda ai migliori e sono rimasto con loro per diversi giri. Qualcuno si è perso un po’, io ho continuato sui miei ritmi facendo una volata lunga e al secondo della mia categoria ho dato 9 secondi".

E adesso che farà?

"I campionati di società con l’Atletica Reggio, per portare punti in cascina, poi inizierò a pensare agli Europei".

Con la società correrà prove lunghe?

"No, a me piacciono i 1500 e gli 800, i 25 giri dei 10.000 sono un po’ noiosi. Forse ci darò a metà e farò i 5000".

Si sta dedicando a tempo pieno alla corsa?

"Ora sì, voglio fare un anno concentrato sul mezzofondo. Sono convinto di poter migliorare, ma devo dimostrarlo. A fine anno farò un bilancio e penserò al futuro".

Claudio Lavaggi