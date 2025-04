Nicoló Sonnessa del Circolo Schermistico Forlivese conquista il bronzo ai Mondiali Cadetti di spada

Ancora grandi gioie per il Circolo Schermistico Forlivese e i suoi tesserati. Infatti il ravennate classe 2008 Nicoló Sonnessa, dal 2020 tesserato per il club forlivese, ha vinto di recente la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Cadetti di spada, in Cina a Wuxi. Un’importantissima e prestigiosa conferma per lo schermidore reduce dall’argento agli Europei di categoria.

Era tutta romagnola la squadra azzurra Cadetti a questi Mondiali, come già agli Europei, con l’altro tesserato per il Circolo Schermistico Forlivese, Riccardo Magni e Francesco Delfino del Circolo Ravennate della Spada. Purtroppo in questa edizione non era prevista la gara a squadre ma solo il torneo individuale per cui i tre hanno partecipato soltanto ad una gara.

Benissimo si sono comportanti i due atleti del Circolo Schermistico Forlivese nella fase a gironi, Infatti Magni si è piazzato al 9º posto assoluto e Sonnessa al 13º, affrontando il tabellone ad eliminazione diretta da una posizione più che buona. La corsa di Magni si è fermata per due sole stoccate negli ottavi per mano del francese Gauliard mentre Sonnessa ha inanellato una fantastica serie di risultati.

Dopo il bye al primo turno ha piegato il rumeno Popa in un assalto equilibrato (15-12), poi ha letteralmente travolto ogni avversario sulla sua strada sino alle semifinali, nelle quali è stato fermato dallo statunitense Nathaniel Wimmer, poi vincitore del titolo iridato, che si è imposto con un netto 15-9 anche se Sonnessa ha lottato punto a punto sino al 7-7, prima di cedere nel finale dell’assalto.

