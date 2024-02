Night of Kick and Punch. La sfilata dei campioni

Calci, pugni, musica, adrenalina e agonismo. Sembra tanto, eppure ancora non basta per spiegare ciò che sarà “The Night of Kick and Punch“. La quindicesima edizione del gala dedicato agli sport da ring quest’anno si svolgerà sabato 2 marzo, allo storico teatro Principe di Milano, in Viale Bligny 52. Organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte, quest’anno The Night of Kick and Punch proporrà un torneo di kickboxing – il Sap Special Tournament - con le regole dello stile K-1 (pugni, calci e ginocchiate) per i migliori atleti della categoria dei 70 kg: Francesco Maggio sfiderà Carlos Barbosa, mentre Oussama Chahidi combatterà contro Sheriff Konteh.

I combattimenti sono previsti sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. La federazione di riferimento è la Federkombat-Lega Pro Italia, l’unica federazione di kickboxing riconosciuta dal Coni. "Ho scelto i migliori atleti di 70 kg disponibili in questo momento – spiega Angelo Valente – e sono sicuro che daranno vita a dei combattimenti spettacolari. I combattenti che si affronteranno il 2 marzo hanno tutti la potenza per spedire al tappeto l’avversario con un solo pugno o calcio, sono tutti ambiziosi e vogliono vincere per accedere alla finale dell’8 giugno dove saranno in palio una borsa nettamente superiore allo standard e la possibilità di venire ingaggiati da una nuova promotion che ho ideato insieme all’avvocato Michele Briamonte".

La serata del 2 marzo, infatti, per gli atleti rappresenterà un trampolino di lancio: "Il torneo serve anche per selezionare atleti per questa promotion, il cui nome svelerò l’8 giugno. Con il termine promotion intendo non una federazione, ma un’azienda che organizza grandi eventi di livello internazionale come fanno One Championship, l’UFC e poche altre aziende simili. Queste aziende hanno le loro classifiche, le loro cinture, i loro campioni e sono riconosciute dagli atleti e dagli altri addetti ai lavori come un punto di arrivo che definisce la loro carriera. Non si firma con l’UFC per poi combattere per qualcun altro, è l’UFC il punto di arrivo".

Salirà sul ring anche un fuoriclasse che ha vinto il titolo mondiale di kickboxing Wako-Pro nella categoria dei pesi piuma (58,200 kg): Luca Grusovin. Anche Grusovin combatterà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1. Il nome del suo avversario sarà reso noto nei prossimi giorni. "The Night of Kick and Punch è ormai entrato nella storia della kickboxing italiana – spiega Angelo Valente – ed è l’evento più atteso dagli appassionati perché sanno che lavoro per proporre sempre combattimenti equilibrati tra atleti di alto livello. Il teatro Principe di Milano è la location ideale perché ha una grande tradizione nel settore degli sport da combattimento. Noi lo abbiamo scelto per la quinta edizione della Night of Kick and Punch il 12 dicembre 2015 ed abbiamo registrato il tutto esaurito".

La Night of Kick and Punch è nata come erede della serie di eventi denominati Kickboxing Superstars, in molti dei quali ha combattuto Angelo Valente. Nel più famoso, il 6 maggio 2000, Angelo Valente ha vinto il titolo mondiale dei pesi medi WKA battendo il canadese Melvin Murray e facendo il tutto esaurito allo storico PalaLido di Milano (oggi denominato Allianz Cloud) che all’epoca aveva 5.000 posti.

I biglietti costano 60 Euro (bordo ring gold), 45 Euro (bordo ring) e 30 Euro (balconata) e si possono comprare presso le palestre Kick and Punch Downtown Milano (in via Vivaio 1 all’interno del prestigioso palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana di Milano) e Kick and Punch a Pieve Emanuele (in Via Sardegna 60). Sarà possibile comprare i biglietti anche la sera dell’evento al botteghino del teatro Principe, nel caso in cui fossero ancora disponibili.