Nobile e Pollino, cervesi sul tetto d’Europa

A Creta si parla romagnolo. I Campionati Europei di beach tennis, appena conclusi nell’isola greca e organizzati dalla Federazione ellenica con oltre 100 atleti da 17 nazioni, con i tornei Open, con i migliori giocatori europei al mondo, poi quelli giovanili riservati ad Under14 e Under18, maschile femminile e misto. A trionfare nell’Open femminile è stata la cervese ormai di lunghissima data – è nata a Bologna 30 anni fa – Nicole Nobile in coppia con la riminese Veronica Casadei. Le due azzurre, prime favorite del seeding hanno spazzato via le avversarie: 6-1, 6-0 alle inglesi Hussel-Madge, 6-1, 6-0 alle slovacche Ciganekova-Zalesakova, poi 6-1, 6-1 nei quarti alle spagnole Gomez-Martinez, 6-1, 6-0 in semifinale alle portoghesi Magalhaes-Tavares. In finale il trionfo contro le francesi Barrau-France per 6-3, 6-4. Altra vittoria cervese nel doppio maschile Under18: Giacomo Pollino, in coppia con il cesenate Alex Agirelli, si è imposto di forza. Il tutto sotto la guida del tecnico azzurro, il ravennate Michele Folegatti, ormai abbonato alle vittorie: infatti, oltre ai successi già citati sono arrivati anche quelli di Riccardo Lattanzi-Nicolò Zamboni nell’Under14 maschile e di Eleonora Lanna-Riccardo Lattanzi nell’Under14 misto, nonché l’en plein nell’Under18 con Elena Ciacci-Alice Pepi (entrambe toscane) tra le donne e di Pepi-Agirelli nel misto.

Giacomo Pollino e Alex Agirelli hanno letteralmente dominato il girone di qualificazione – erano inseriti nel gruppo D – vincendo nettamente le tre partite, contro gli estoni Kilp-Pukka (6-0, 6-3), contro i lituani Libman-Vaitkus (6-1, 6-0) infine contro i francesi Combreas-Payet (6-3, 6-4). Questo ha consentito l’accesso al tabellone finale nel quale i due romagnoli hanno continuato la loro opera di demolizione degli avversari. Nei quarti hanno battuto 6-0, 6-4 i polacchi Bugajski-Wieczorek, in semifinale 6-0, 6-4 i tedeschi Bonow-Brenke e nella finalissima 6-1, 6-3 i francesi Bepoldin-Naboudet.

Un clamoroso trionfo senza perdere neppure un set: Paul Naboudet, in coppia con Jade Guinde, si è però vendicato su Pollino, superandolo nei quarti del doppio misto che il cervese ha disputato con la toscana Elena Ciacci. Infatti, dopo aver battuto 4-2, 4-2 gli estoni Susi-Kilp e 4-0, 4-0 i lettoni Lebiodaite-Normantas, i due azzurrini sono caduti 5-3, 4-2 per mano dei transalpini.

Ugo Bentivogli