Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Nobile e Pollino, cervesi sul tetto d’Europa

Nobile e Pollino, cervesi sul tetto d’Europa

Successi di forza nell’Open femminile e nel doppio maschile under 18: le nazionali guidate dal ravennate Michele Folegatti

di UGO BENTIVOGLI
30 settembre 2025
Il cervese Giacomo Pollino ha vinto l’Europeo Under 18 col cesenate Alex Agirelli

Il cervese Giacomo Pollino ha vinto l’Europeo Under 18 col cesenate Alex Agirelli

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

A Creta si parla romagnolo. I Campionati Europei di beach tennis, appena conclusi nell’isola greca e organizzati dalla Federazione ellenica con oltre 100 atleti da 17 nazioni, con i tornei Open, con i migliori giocatori europei al mondo, poi quelli giovanili riservati ad Under14 e Under18, maschile femminile e misto. A trionfare nell’Open femminile è stata la cervese ormai di lunghissima data – è nata a Bologna 30 anni fa – Nicole Nobile in coppia con la riminese Veronica Casadei. Le due azzurre, prime favorite del seeding hanno spazzato via le avversarie: 6-1, 6-0 alle inglesi Hussel-Madge, 6-1, 6-0 alle slovacche Ciganekova-Zalesakova, poi 6-1, 6-1 nei quarti alle spagnole Gomez-Martinez, 6-1, 6-0 in semifinale alle portoghesi Magalhaes-Tavares. In finale il trionfo contro le francesi Barrau-France per 6-3, 6-4. Altra vittoria cervese nel doppio maschile Under18: Giacomo Pollino, in coppia con il cesenate Alex Agirelli, si è imposto di forza. Il tutto sotto la guida del tecnico azzurro, il ravennate Michele Folegatti, ormai abbonato alle vittorie: infatti, oltre ai successi già citati sono arrivati anche quelli di Riccardo Lattanzi-Nicolò Zamboni nell’Under14 maschile e di Eleonora Lanna-Riccardo Lattanzi nell’Under14 misto, nonché l’en plein nell’Under18 con Elena Ciacci-Alice Pepi (entrambe toscane) tra le donne e di Pepi-Agirelli nel misto.

Giacomo Pollino e Alex Agirelli hanno letteralmente dominato il girone di qualificazione – erano inseriti nel gruppo D – vincendo nettamente le tre partite, contro gli estoni Kilp-Pukka (6-0, 6-3), contro i lituani Libman-Vaitkus (6-1, 6-0) infine contro i francesi Combreas-Payet (6-3, 6-4). Questo ha consentito l’accesso al tabellone finale nel quale i due romagnoli hanno continuato la loro opera di demolizione degli avversari. Nei quarti hanno battuto 6-0, 6-4 i polacchi Bugajski-Wieczorek, in semifinale 6-0, 6-4 i tedeschi Bonow-Brenke e nella finalissima 6-1, 6-3 i francesi Bepoldin-Naboudet.

Un clamoroso trionfo senza perdere neppure un set: Paul Naboudet, in coppia con Jade Guinde, si è però vendicato su Pollino, superandolo nei quarti del doppio misto che il cervese ha disputato con la toscana Elena Ciacci. Infatti, dopo aver battuto 4-2, 4-2 gli estoni Susi-Kilp e 4-0, 4-0 i lettoni Lebiodaite-Normantas, i due azzurrini sono caduti 5-3, 4-2 per mano dei transalpini.

Ugo Bentivogli

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su