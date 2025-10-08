Noemi Artino vince la Coppa Rally di Zona 7

ART Motorsport ha confermato un ruolo da assoluta protagonista nel panorama rallistico regionale condividendo con Noemi Artino la vittoria della Coppa Rally di Zona 7 nella categoria femminile. La giovane pilota di Lamporecchio, chiamata al volante della Renault Clio Rally5 schierata dal team Laserprom 015 e condivisa con il copilota Leonardo Matteoni, ha concretizzato l’obiettivo prefissato grazie ad una performance concreta, valsa la quarta posizione di classe e la seconda nel confronto femminile di gara.

Grazie alla vittoria della Coppa Rally di Zona 7, Noemi Artino ha ottenuto la qualificazione alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally, in programma a metà novembre a Messina, contesto che assegnerà il titolo ACI Sport. "Ho dato il cento per cento, in questa gara dovevo arrivare in fondo senza fare danni, per portare a casa il titolo di zona – il commento di Noemi Artino –. Mi sono divertita tantissimo il sabato sera, la prova di Quarrata è una prova, secondo me, bellissima. La domenica invece ho deciso di non rischiare vista l’incertezza meteo. Non sapevamo cosa trovare su Casore, per me è stata complicatissima, più che altro perché nonostante cercassi di rimanere in linea, rischiavo comunque di commettere degli errori, perché la prova era sporchissima. Sicuramente potevo fare meglio, c’è ancora tanto da migliorare ma ora, quello che si prospetta, è puntare a fare bene in finale".

Soddisfazioni sono arrivate anche da Maila Cammilli, vincitrice nella categoria femminile del Campionato provinciale ACI Pistoia. La driver di Lamporecchio, affiancata da Sara Vestrucci sulla Renault Clio Williams schierata da Laserprom 015, ha concluso la gara vincendo la classifica ’rosa’ e classificandosi in terza posizione nella classe A7, reagendo ad un’indisposizione fisica accusata fin dall’avvio. "Le condizioni meteo hanno elevato il tasso tecnico della gara – il commento di Maila Cammilli –, una gara vera, una bella esperienza. Sono contentissima per me e per la mia copilota, Sara Vestrucci, indovinare le gomme è stato per tutti molto arduo. Abbiamo sbagliato la scelta su Montevettolini azzeccandola, però, su Avaglio. Il periodo sfortunato pare finito, adesso ci godiamo il risultato".