Nordic Walking. Bussolari al comando

Si è appena conclusa l’edizione Gironordic 2023, che ha regalato grandi soddisfazioni ai nordic walker ferraresi. Fulvio Bussolari – atleta in forza ad Asd Dimensione Nordic Walking e allenato da Francesco Lazzarini – con la terza vittoria consecutiva di tappa ha conquistato il primo posto del campionato. Grazie a una straordinaria regolarità di risultati, nelle sei tappe del circuito Bussolari è sempre riuscito a salire sul podio (due terzi un secondo e tre primi posti). Tutto facile quindi? Non proprio. Nella prima parte di campionato la lotta era a tre con altri due forti atleti veneti in pochissimi punti. La svolta è avvenuta in piena estate, con una prima importante affermazione che ha ulteriormente alzato il morale e ha permesso di concludere al meglio le ultime due gare. Gli ottimi risultati ottenuti da Bussolari sono il frutto di una specifica preparazione tecnica, iniziata molte settimane prima dell’inizio dei campionati e curata dall’allenatore Lazzarini. Altre soddisfazioni per il nordic walking ferrarese sono arrivate da Cristina Carmilla di asd Camminatori Senza Confini: ha infatti vinto la gara femminile conclusiva, piazzandosi seconda nella classifica

di circuito.