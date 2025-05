Nordic walking tricolore. Tappa all’Abbadia di Fiastra

Si fa in tre la tappa maceratese del campionato italiano del Nordic walking: sport agonistico, benessere e un’attenzione alla solidarietà. L’iniziativa è stata presentata da Simonetta Barucca, presidentessa della società Nw Ad Astra che organizza l’appuntamento del 7-8 giugno quando all’Abbadia di Fiastra sono attesi 250 atleti tra agonisti e amatori. "In noi – ha detto la presidentessa – c’è il desiderio di diffondere questa disciplina e le bellezze del territorio. Attendiamo circa 150 agonisti, mentre saranno circa 100 quelli che daranno vita a salutari camminate nello splendido scenario dell’Abbadia". Si tratta di una manifestazione di assoluto valore. "Il nostro presidente Stefano Mei – ha detto Simone Rocchetti della Fidal – mi ha detto di essere presente come consigliere nazionale e ciò perché è riconosciuta l’importanza della manifestazione, le finalità di questa disciplina che fa bene alla salute. Sono stato presente in molte edizioni, in questa lo sarò in un nuova veste ed è il segno che la Federazione riconosce il valore del nordic walking". "Si tratta uno sport – ha aggiunto l’assessore Riccardo Sacchi – che sposa la nostra filosofia perché inclusivo. Il Comune ha investito molti milioni nell’impiantistica e queste strutture agevoleranno la pratica sportiva e quindi il benessere della collettività". La consigliera regionale Anna Menghi ha puntato su un altro aspetto: "È l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante il terzo settore, l’associazionismo, il volontariato e la Regione non può che essere al vostro fianco quando si promuovono iniziative che sposano sport e solidarietà". Ci sarà infatti spazio alla solidarietà perché parte dei proventi saranno devoluti all’Afam Alzheimer Uniti Marche, associazione vicina alle persone colpite dalla demenza. "Per noi – ha detto la presidentessa Manuela Berardinelli – è un’importante occasione per sensibilizzare la gente verso una malattia che coinvolge molte persone. A Macerata abbiamo firmato un protocollo sulla città amica delle persone affette da demenza e qui è nato un modello che punta alla prevenzione. È fondamentale fare attività fisica, ma anche combattere la solitudine attraverso la socialità e una corretta alimentazione: caratteristiche che in questa manifestazione sono di casa".