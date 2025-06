"Notturna" per duemila

L’edizione numero 85 della Cetilar Notturna di San Giovanni si conferma un appuntamento imperdibile, un grande successo sportivo e di "colore". L’edizione numero 85 della seconda manifestazione podistica più antica d’Italia ha riunito duemila partecipanti tra competitiva (9,9 chilometri nello spettacolo della Firenze by night) e ludico-motorie (9,9 e 4 km) per la soddisfazione degli organizzatori della Maratona di Firenze con il patrocinio del Comune.

La corsa, nata nel 1938 per celebrare il santo patrono della città, ha riunito i podisti in piazza San Giovanni, sotto la maestosità del duomo e del campanile di Giotto: a tagliare per primo il traguardo è stato il keniano Jakob Kipkorir Kosgei (Orecchiella Garfagnana) in 29’49”. Un arrivo in volata davanti al connazionale della Libertas Orvieto, Boniface Fundi Njiru, arrivato a un secondo, mentre sul terzo gradino dle podio è salito Vincenzo Grieco dell’Atletica Castello, in 31’27’’, stesso piazzamento dello scorso anno. "Sono felice di aver vinto, è la mia prima gara a Firenze e fa davvero molto caldo, sono emozionatissimo", ha commentato il vincitore Kipkorir.

Il Kenia trionfa anche al femminile con la portacolori dell’Atletica Gran Sasso Teramo, la 23enne Mercy Jebichii, che chiude in 35’40 davanti a Margherita Voliani (Atletica Unicusano Livorno) a 4’’ e a Mohamud Hodan Mohamed (Atletica Castello) in 36’13”. Dice la vincitrice: "Sono entusiasta, è una serata molto calda ed è la mia prima partecipazione a Firenze, felicissima di aver vinto".

La classifica a punti vede il successo del Gs Il Fiorino con 1.730 punti davanti all’Atletica Castello con 1.236 punti e la società di casa Firenze Marathon con 946 punti. Fotogallery e classifica completa si possono consultare sul sito www.lanazione.it/firenze.

Luca Boldrini