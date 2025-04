NPSG Trading Logistic sfida la capolista Camaiore Volley: Paoletti decisivo

Npsg

(27-25; 20-25, 22-25; 20-25)

NPSG TRADING LOGISTIC: Louza 16, Perassolo 12, Orlandi 1, Pierro 1, Moretti, Cai 14, Ferraguti 21, Kolev 1, Klun, Materno 1, liberi Briata e Borrello. All. Parisi

CAMAIORE VOLLEY: Poli I. 6, Garibaldi, Rau 8, Paoletti 22, Giovannetti 1, Riccò 1, Salvadori 9, Dal Pino, Mellano 13, libero De Muro. All. Francesconi

Arbitri: Benedetta Gennari e Roberto Albonetti.

LA SPEZIA – Una bella partita ben giocata dalla Npsg Trading Logistic che, nonostante le assenze di Bettucchi (squalificato), di Zoratti (non disponibile) e con Perassolo al rientro dopo 10 giorni di stop, ha comunque tenuto testa alla capolista Camaiore. Da registrare anche il buon esordio di Orlandi. La differenza in campo l’ha fatta la presenza di un fuoriclasse come Paoletti che a 42 anni riesce ancora ad essere determinante. Ora la Npsg deve mettere la testa al difficile match in trasferta contro il Lupi Santa Croce (Pisa) in programma mercoledì alle 21.

Risultati 27ª giornata: Jumboffice Fi-Volley Modena 2-3, Cecina-Pontedera 0-3, Vvf Re-Sassuolo 1-3, Volley Firenze-Arno 3-2, Parma-Ama 1-3, Grosseto-Santa Croce 2-3. Riposava Cus Ge. Classifica: Camaiore 60, Sassuolo 59, Santa Croce 58, Grosseto 46, Jumboffice 44, Ama 43, Npsg, Cus e Arno 42, Modena e Pontedera 32, Cecina 28, Firenze 20, Vvf Reggio 15 e Parma 4.

Ilaria Gallione

Nella foto: Luigi Parisi (Npsg)