NS Emilia, pioggia di podi. Tanti ferraresi a medaglia

Anche per N.S. Emilia la nuova stagione ha preso il via lo scorso week-end, con la società che ha partecipato alla 14^ edizione del prestigioso Trofeo Nuoto FIN Riccione. La manifestazione ha visto coinvolti più di 700 atleti provenienti dal panorama natatorio nazionale e la presenza di alcuni nuotatori di rilievo internazionale.

A salire sul podio per N.S. Emilia nella prima uscita ufficiale, conquistando 24 medaglie complessive, 6 ori, 6 argenti e 12 bronzi, sono stati Alberghini Giorgia bronzo 100 farfalla cat. Ragazzi 1, Bulzoni Giorgia argento 100 farfalla e 200 misti cat. Ragazzi 2, Ciocci Giada oro 200 stile, bronzo 100 farfalla e 100 stile cat. Ragazzi 2, Desiderio Matilde oro 100 dorso e argento 200 dorso cat. Junior 2, Manservisi Camilla bronzo 200 misti cat. Senior, Orsi Arianna argento 100 stile cat. Ragazzi 1, Savigni Beatrice oro 100 farfalla cat. Ragazzi 1, Armaroli Riccardo bronzo 200 misti cat. Senior, Bellei Alessandro argento 100 farfalla e bronzo 200 farfalla cat. Cadetti, D’Addio Samuele bronzo 100 dorso cat. Ragazzi 1, Ferrari Luca oro 100 dorso e 200 dorso cat. Junior 2, Fraccon Thomas bronzo 100 dorso cat. Junior 1, Leprai Michele bronzo 200 stile cat. Cadetti, Ragazzini Elia bronzo 400 misti assoluti, Stagni Simone oro 100 farfalla, argento 200 stile e bronzo 100 stile cat. Cadetti, Pivanti Leonardo bronzo 100 rana cat. Junior 1.