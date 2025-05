Numia Vero Volley Milano conquista il bronzo alla Final Four di Champions League

Si chiude con la medaglia di bronzo l’avventura alla Final Four di Champions League per la Numia Vero Volley Milano. Nella finale per il terzo posto disputata all’Ulker Sports Arena di Istanbul, la squadra del Consorzio si è infatti imposta con un netto 3-1 sulle padrone di casa del VakifBank. Le turche, ancora sotto choc per la pesante sconfitta di sabato con la Savino del Bene Scandicci, non sono riuscite a consolare almeno in parte i propri tifosi. Solo Marina Markova, ex schiacciatrice dell’Igor Gorgonzola Novara che lo scorso anno con la maglia delle piemontesi conquistò la Challenge Cup, ha cercato di scuotere le compagne. Dall’altra parte invece Milano, dopo aver archiviato in fretta la sedicesima sconfitta consecutiva con l’A. Carraro Imoco Conegliano, è tornata in campo con il giusto atteggiamento. Paola Egonu in particolare dopo la deludente prestazione di sabato ha attaccato e murato alla grande nei primi due set. Nel terzo è calata e Derya Cebecioglu ne ha approfittato per un break che ha rimandato tutto al quarto, dove le ragazze di coach Lavarini sono riuscite ad andare a prendersi l’ultimo successo di una stagione chiusa senza titoli, ma con tre medaglie d’argento a livello italiano e due di bronzo a livello internazionale.

NUMIA VERO MILANO-VAKIFBANK ISTANBUL 3-1 (25-15, 25-19, 23-25, 25-18)