Nuoto. A Riccione gli assoli dei cussini. Canella e Candiani al primo posto

Nello scenario dello Stadio del Nuoto di Riccione si è svolto nel fine settimana il Meeting Trofeo Nuoto Riccione, manifestazione di alto livello che ha visto la partecipazione di numerosi atleti di spicco del panorama nazionale, tra cui Cocconcelli, Lamberti e De Tullio

Il Cus Ferrara Nuoto ha inaugurato la nuova stagione agonistica con un esordio convincente, contraddistinto da prestazioni di rilievo e numerosi record personali.

La formula dell’evento prevedeva qualifiche sui 50 metri nella giornata di sabato pomeriggio, finali sui 100 metri la domenica pomeriggio e batterie dirette sui 200 metri nella mattinata di domenica.

Fin dalle prime prove, gli atleti ferraresi hanno mostrato determinazione e ottimo stato di forma: oltre il 90% di loro ha migliorato il proprio primato personale, a conferma dell’efficacia della preparazione svolta.

Nella Farfalla ottima prova per Anita Bonora (cat. Ragazzi), che sfiora il podio per soli due centesimi, migliorando di oltre quattro secondi il proprio tempo (1’12”2). Vittoria invece per Francesco Candiani, oro in 1’02”7.

Nel Dorso straordinaria prestazione per Alice Canella (cat. Ragazzi), che con 1’04”8 conquista la medaglia d’oro e la qualificazione ai Campionati Italiani.

Nella Rana invece Anna Prosdocimi conquista l’argento con 1’19”3, seguita da Giulia Elisabetta Gruppioni, sesta con un netto miglioramento del personale. Nella categoria Junior, Matilda Tagliatti ottiene l’argento e il pass per i Criteria con 1’13”19. Nei Ragazzi, Francesco Candiani (14 anni) si conferma competitivo con l’argento in 1’11”0, mentre il fratello Nicola si migliora di oltre un secondo (1’10”1). Riccardo Addesso conquista il bronzo con 1’07”35, a soli due centesimi dal tempo limite per i Criteria, in una gara serratissima con tre atleti racchiusi in due decimi di secondo.

Ottimo risultato anche per Matteo Tieghi, quinto nella finale junior dei 100 rana con 1’08”6, suo miglior crono personale.

Infine nello Stile libero ancora protagonista Francesco Candiani, che conquista la terza vittoria consecutiva con 57”2, dimostrando solidità e continuità. Finale anche per Alice Canella, ottava in 1’02”2 con record personale.

re. fe.