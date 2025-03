Nuoto. A Riccione sugli scudi i giovani atleti della piscina Beethoven, con tempi e qualifiche

Sabato 22 e domenica 23 marzo presso l’iconico Stadio del Nuoto di Riccione si è svolta la fase finale del torneo invernale di nuoto riservato alle categorie esordienti. I giovani atleti hanno conquistato l’accesso alla manifestazione cimentandosi in una fase di qualifica dove si sono classificati entro le prime 10 posizioni per ciascuna gara svolta. Per la società NS Emilia hanno ottenuto il pass Noah Accorsi (100mt farfalla, staffetta 4x50mt misti e staffetta 4x50 stile), Matilde Montanari (100mt dorso, 200mt dorso, 200mt stile libero, 400mt stile libero, staffetta 4x50mt misti e staffetta 4x50 stile), Sofia Raule (100mt farfalla, staffetta 4x50 stile), Kenneth Rocchi (50mt dorso, 100mt dorso e staffetta 4x50mt misti), e Cecilia Sgarzi (100mt stile libero, staffetta 4x50 stile).

I giovani nuotatori ferraresi hanno ottenuto ottimi riscontri cronometrici ciascuno migliorando i propri record personali, a coronazione dell’ottima fase di qualificazione svolta.

In evidenza la plurimedagliata Matilde Montanari che ha ottenuto un argento nei 400mt stile, un bronzo dei 200mt dorso, un bronzo nella staffetta 4x50mt stile libero, e Noah Accorsi che nei 100mt farfalla con un guizzo nel finale ha agguantato il podio meritandosi un bronzo nei 100mt farfalla.

Risultati che ripagano l’impegno dei giovani atleti di NS Emilia negli allenamenti svolti presso la piscina Beethoven e ottimamente guidati da Ilaria Cariani e Andrea Cacioli.

Ora di nuovo in vasca per preparare la prossima gara.