Nuoto, alla ribalta i baby ai Societari nella categoria B. Rari Nantes, trionfo degli Esordienti ai Regionali

Grande soddisfazione in casa Rari Nantes Romagna dopo i Campionati Societari a squadre tenuti alla piscina Carmen Longo di Bologna. Infatti la società forlivese conquista il titolo regionale negli Esordienti B di nuoto. Un risultato che riempie di orgoglio atleti, allenatori e tutta la società. Con 61 punti in staffetta e 171.5 individuali il club natatorio ottiene una vittoria che testimoniano impegno, dedizione e passione che i giovani nuotatori mettono in vasca sin dall’inizio della stagione, affrontando ogni allenamento con determinazione e spirito di squadra.

La vittoria del titolo regionale conferma il valore del settore giovanile della Rari Nantes Romagna, che vede in piscina le seguenti atlete, praticamente tutti classe 2015: Lucilla Pasini (50 e 100 farfalla, 100 stile libero, 200 misti), Alessandra Colaiuda (50 e 100 farfalla, 100 dorso), Emma Berti (50 e 100 farfalla), Giulia Iamandei (100 dorso), Alessia Fulgenzi (100 dorso, 100 e 200 stile libero), Bianca Borroni (100 e 200 rana, 100 e 200 stile libero), Gioia Mercatali (100 e 200 rana, 100 stile libero, 200 misti), Linda Cimatti (2016, 100 e 200 rana), Rebecca De Rossi (100 stile libero). In campo maschile invece scendono in piscina, anche 2014: Martin Verdi (50 farfalla, 100 e 200 rana, 200 misti), Lorenzo Calì (50 farfalla, 100, 200 e 400 stile libero), Martino Santolini (50 farfalla, 100 e 200 dorso), Alessandro Spazzoli (100 farfalla, 100 e 200 dorso, 200 stile libero), Salvatore Colozzo (100 farfalla, 100 stile libero), Leonardo Zarbo (100 e 200 dorso, 200 e 400 stile libero), Matteo Urbini (100 e 200 dorso, 100 stile libero), Zhelin Zhu (100 dorso, 100 stile libero), Davide Bernardini (200 dorso), Leonardo Zecchini Cera (100 rana), Nikolas Kukal (100 rana).

Naturalmente soddisfatto il presidente Marco Bandini: "Questa vittoria rappresenta un passo, quello di progetto teso a costruire un futuro importante, per i giovani atleti in uno sport di rilievo come il nuoto".

u. b.