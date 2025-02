Nuoto, ancora amarezze invece dal team di pallanuoto. Swim Project Codigoro. Che bravi i giovanissimi

Triplice impegno nel week end per la Swim Project Codigoro nel nuoto, pallanuoto e sincronizzato. Non riesce a conquistare la prima vittoria la squadra che milita nel campionato di serie C, inanellando la sesta sconfitta consecutiva sabato fra le mura amiche in casa contro Canottieri Bissolati, Cremona, con i lombardi che hanno avuto la meglio con punteggio finale di 20-8. Domenica, alcune componenti della squadra di nuoto sincronizzato, Carlotta Amadei ed Emma Piffanelli, hanno rappresentato Swim Project alla terza gara regionale Uisp, presso la piscina di Cesena. Le due atlete hanno gareggiato nella categoria Ragazze per le nate dal 2010 al 2012, nel Solo: Carlotta Amadei ha portato il balletto sulle note della canzone "La Rondine" con una dedica speciale per il suo papà; Emma Piffanelli ha nuotato sulle note della canzone "Pastello Bianco" e si sono classificate rispettivamente 12° e 13° su un totale di 18, guardando per anno di nascita, entrambe al primo anno 2012, hanno visto il 1º e 2º posto; nel Duo si sono classificate 15° su 23, ma al 5º posto del loro anno di nascita. L’allenatrice Cantelli e le atlete sono uscite soddisfatte da questa esperienza nella nuova categoria. Sempre domenica invece, la piscina comunale di Forlì ha ospitato il 3º Trofeo Motion, manifestazione che ha visto tra i protagonisti anche gli atleti della squadra di nuoto agonistico della Swim Project, impegnati in diverse specialità. Riccardo Aguiari ha disputato i 50 stile libero in 27’’36, piazzandosi 11º su 18, mentre nei 100 delfino ha chiuso 9º su 11 con un tempo di 1’05’’59; per Melissa Boggiani i 50 stile libero in 33’’51 le sono valsi la 16ª posizione su 16, mentre nei 200 stile libero ha ottenuto il 10º posto su 10 con 2’41’’90.