Nuoto: ancora sconfitta invece la formazione di pallanuoto. Swim Project Codigoro sul podio con le atlete del sincronizzato

Seppur di misura a Como contro la terza in classifica, prosegue a zero punti l’avventura nel campionato di Serie C della Swim Project Codigoro, uscita sconfitta per 18-14 e sabato prossimo appuntamento in casa con lo Sporting Lodi. Brutta giornata anche per la Juniores, a Verona mai in partita contro i pari età di Fondazione Bentegodi. La società codigorese si consola con l’oro per il Duo e un bronzo nel Solo nel sincronizzato a Forlì.

Trasferta anche per la giovanile Juniores in casa di Fondazione Bentegodi nella piscina Monte Bianco di Verona, match difficile che ha visto la sconfitta per 16-4 per i giovani pallanuotisti codigoresi, che non son mai riusciti ad entrare in partita. Partita giocata sul campo da 30 metri che ha reso molto difficile il gioco per la Swim Project non abituati alla distanza e il gioco fisico dei veronesi poi ha fatto il resto.

Nel fine settimana la squadra di nuoto sincronizzato di Swim Project, con le categorie esordienti A e ragazze, ha partecipato, seguita dall’Istruttrice Gaia Cantelli, al 6° Trofeo Sincronizziamoci Open, nella piscina di Forlì. Le ragazze, hanno ottenuto importanti risultati: sabato pomeriggio con i rispettivi "soli", cioè esibendosi in solitario, Benedetta Pennini conquista la medaglia di bronzo, classificandosi terza, Sara Mazzoni nella stessa categoria si classifica al quinto posto. Nel duo Benedetta e Sara conquistano una bellissima medaglia oro. La domenica, nella seconda giornata del trofeo il duo composto da Carlotta Amadei ed Emma Piffanelli si è piazzato al 15^ posto, ma al 4^ posto del loro anno di nascita; continuiamo poi con i singoli di Carlotta, Emma e Iris Zanforlin D’Isanto, rispettivamente al 15^, 18^ e 20^ posto, ma nel loro anno di nascita, Carlotta si classifica 4^, Emma 7^ e Iris 8^.

"Abbiamo voluto partecipare a questa gara Open per metterci alla prova contro società con molta più esperienza di noi nel circuito del Sincronizzato – conclude l’allenatrice Cantelli – e da questa esperienza ne usciamo molto soddisfatte e felici dei risultati raggiunti".

c. c.