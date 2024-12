Nuoto artistico, due medaglie per la montemurlese Marchetti

Prato, 7 dicembre 2024 - Aveva lasciato la Futura la scorsa estate da campionessa europea “juniores”, trasferendosi alla Rari Nantes Savona. Ma non ha evidentemente perso l'abitudine di piazzarsi regolarmente sul podio e lo ha confermato proprio nei giorni scorsi, agguantando due medaglie. Ginevra Marchetti sta insomma confermandosi fra le sincronette più promettenti d'Italia, anche in queste prime uscite stagionali. La giovane sportiva di Montemurlo si è cimentata di recente nella prova di qualificazione “obbligatori” di nuoto sincronizzato, andata in scena proprio a Savona. Con ottimi risultati, dati alla mano: facendo infatti registrare un punteggio complessivo di 75.380, si è aggiudicata una medaglia d'argento fra le “juniores” ed una di bronzo a livello assoluto. Per una crescita tecnica che promette di proseguire sotto i migliori auspici.

G.F.