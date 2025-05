Nuoto artistico, la Futura si conferma prima società della Toscana

Prato, 14 maggio 2025 - La Futura si conferma la prima società della Toscana per quanto concerne il nuoto artistico. E' il verdetto emesso pochi giorni fa dai campionati italiani svoltisi ad Ostia, che ha visto sfidarsi per la categoria “juniores” tutte le migliori società d'Italia. Nel dettaglio, il gruppo allenato da Simona Ricotta e Andrea Bonci ed accompagnato nella capitale da Bianca Vivirito e Giovanna Burlando hanno raggiunto il decimo posto nell’esercizio di squadra grazie a Sara Ciolini, Margherita Tempestini, Amanda Rossi, Margherita Santini, Ginevra Magelli, Aurora Ballotti, Costanza Piscicelli, Chiara Cipriani, Ilenia Boscaino, Azzurra Santoro, Olivia Prosperi, Gaia Bonanni e Tommaso Bartolini. Un risultato che fa del sodalizio presieduto da Roberto Di Carlo la prima società toscana, mantenendola inoltre nella “top ten” nazionale. Anche se non è stato confermato il terzo posto raggiunto nella competizione invernale, la Futura Club di Prato permane stabilmente tra le prime società italiane e conferma ancora una volta il primato in Toscana – ha confermato Di Carlo – piazzamento che certifica la bontà del lavoro dello staff e la crescita delle nostre tesserate. L'obiettivo è quello di confermarci su questi livelli e continuare a crescere”.

G.F.