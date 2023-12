Nuoto ARTISTICO. Marchetti sugli scudi ‘Regina’ in Toscana

Ginevra Marchetti, reduce dagli impegni e dalle convocazioni con la Nazionale, si è laureata campionessa toscana di nuoto artistico. Questo il verdetto della prima gara regionale della stagione, svoltasi pochi giorni fa in città presso la piscina Galilei. La sincronetta montemurlese in forza alla Futura è riuscita a salire sul gradino più alto del podio e se alla competizione avesse potuto prendere parte anche Gabriele Minak (messo ko dall’influenza) il club pratese avrebbe con tutta probabilità arricchito ulteriormente il medagliere. Ottime ad ogni modo anche le performance delle compagne di squadra Margherita Tempestini, Greta Franzè, Amanda Rossi, Carolina Bartolozzi, Anna Padelli, Chiara Cipriani e Azzurra Santoro, che hanno staccato il pass per i campionati italiani che si terranno a Riccione il prossimo febbraio.

g. f.