Nuoto artistico. Rari, le giovanissime scalano la classifica

Con le squadre di pallanuoto, maschile in A1 e femminile in A2, che stanno per ripartire, e gli atleti del nuoto che si sono confermati ai vertici in tutte le categorie, c’è un’altra specialità nella quale la Rari Nantes Florentia rappresenta l’eccellenza: quella del nuoto artistico con la quale è entrata fra le prime 20 d’Italia: 18a società sulle 69 che lo praticano. Il vanto delle sincronette guidate da Anita Bonito - ex atleta gigliata con ben 24 partecipazioni consecutive ai campionati italiani, oggi alla sua seconda stagione da allenatrice – è quello di aver scalato ben cinque posizioni nel corso dell’ultimo anno, a conferma della solidità del progetto tecnico e della qualità del lavoro in vasca e in palestra. "Sono molto soddisfatta dei risultati raggiunti ma vogliamo continuare a crescere, ripartiamo da qui per alzare ancora l’asticella", ha detto Bonito nel cui staff ci sono anche Alice Ceccantini, Arianna Fortuna, Gaia Fregnani e Tea Marella.

Questo il gruppo degli atleti al completo: Aurora e Ginevra Borselli, Viola Betti, Carolina Caldarella, Amélie Galardi, Margherita Gallorini, Livia Giorgini, Ester Lauria, Sole Lenzi, Pier Paolo Loew, Chiara Lillian e Giorgia May James Panero, Lara Maggi, Mia Martinoli, Leonardo Perini, Teresa Piccinini, Giada Quaglieri, Giorgia Smorti, Giada Taverniti, Ester Baldi, Desirée Bigozzi, Bianca Bellini, Giada Bucherelli, Maila Di Mauro, Egle Domenichelli, Alina Marrucelli e Aurora Mastrantoni.

"La Rari proseguirà nel rafforzamento del settore nonostante le difficoltà - ha affermato il presidente Andrea Pieri –. La Florentia è l’unica società fiorentina a portare avanti l’agonismo nell’artistico: un primato che ci rende orgogliosi e che merita di essere sostenuto. Siamo però limitati dalla mancanza di spazi acqua: con più corsie e più ore disponibili potremmo compiere il salto definitivo. Il progetto tecnico è solido, la tradizione pure ma servono infrastrutture adeguate per liberare tutto il potenziale di questo gruppo".

