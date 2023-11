Nuoto artistico, Sport Village ai vertici e Open day per la città. Gallucci, Cascini e Sarti azzurre. Domani piscina gratis per tutti

Le convocazioni degli atleti di Sport Village da parte della Nazionale Italiana di Nuoto Artistico non si fermano. Maria Sofia Gallucci (classe 2009), Elena Cascini (classe 2010) ed Eleonora Sarti (classe 2010) sono state convocate (foto) a Savona dal 26 al 28 novembre per partecipare alla Selezione della Squadra Nazionale Giovanile e rappresentare l’Italia in campo internazionale. Grazie alle eccellenti prestazioni rese nella scorsa stagione Maria Sofia, atleta che porta avanti il Progetto Federale per la Repubblica di San Marino, si è posizionata tra le migliori 20 atlete del suo anno. Elena è un giovane talento: vicecampionessa Italiana per la Categoria Esordienti A, è attualmente la seconda 2010 più forte in Italia. Eleonora ha una tecnica indiscussa: atleta dalla dedizione e dallo spirito di sacrificio esemplari, la sua progressione è in costante crescita. "Siamo immensamente entusiasti del fatto che ben tre delle nostre atlete avranno l’opportunità di dimostrare il proprio talento e le proprie capacità a tutto lo Staff Tecnico della Nazionale – così il presidente di Sport Village Andrea Sebastianelli – un grande risultato per una grande squadra, un grandissimo in bocca al lupo alle nostre ragazze".

Intanto i nuotatori di Sport Village-Banca di Pesaro hanno partecipato al 49° Trofeo Nico Sapio di Genova, la più importante manifestazione natatoria nazionale del periodo con campioni quali Thomas Ceccon, Benedetta Pilato Davide Amatori, Caterina Cozzini, Giovanni Luzi, Alessandro Pinto, Erica Tommassini, Anastasia Ricci e Diego Galeazzi hanno risposto in maniera più che soddisfacente su tutti gli aspetti e con miglioramenti di alcuni dei personali malgrado il periodo di preparazione molto intenso. In particolare periodo pesante per Diego, appena rientrato da una settimana di allenamenti a Livorno con il gruppo di Gabriele Detti allenato da Stefano Morini. E del resto la piscina olimpionica del parco della Pace, completamente rinnovata nel segno del comfort anche negli spogliatoi e nei corridoi di accesso, e del risparmio energetico (i nuovi impianti stanno andando a regime in tutto il complesso permettendo di abbattere notevolmente i costi e alzare la qualità) è, dice il presidente Andrea Sebastianelli, "un luogo ideale per allenarsi ma anche per nuotare, unitamente alle altre vasche. Domani, prenotandosi allo 0721 405029 o agli ingressi al Parco della Pace, tutti potranno nuotare gratis e abbonarsi con soli dieci euro per un mese di nuoto. Ma ci sono anche le palestre e tanti altri ambienti per fare tante attività".

b.t.