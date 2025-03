Nuoto. Azzurra, pioggia di medaglie. Ecco tutti gli ultimi risultati

Medaglie e piazzamenti di vertice, nelle varie specialità. Momento positivo per l’Azzurra, sul piano dei risultati, considerando i riscontri ottenuti dagli agonisti e dalle agoniste del club nelle ultime uscite in rigoroso ordine cronologico. Iniziando dal nuoto sincronizzato e dalla tappa di campionato regionale ("ragazze" ed "assoluti") tenutasi pochi giorni fa proprio a Prato: da segnalare la medaglia d’oro di Elisa Vannucchi e le medaglie d’argento delle compagne di squadra Greta Mignacca ed Emilia Azzaro. Alla kermesse hanno preso parte anche Matilde Vagaggini, Marta Bacci, Giulia Bucci, Lucrezia Puggelli, Cecilia Martinelli, Viola Peschi , Anna Santini, Eva Bellanova, Vittoria Fiorini, Beatrice Bianchi , Melissa Lazzi e Alessia Farina, Elisabetta Ferrara e Bianca Gecchele, con diverse atlete qualificatesi per gli assoluti italiani nelle rispettive categorie in virtù delle prestazioni evidenziate.

Soddisfazioni sono però arrivate anche dal settore nuoto: Livorno ha ospito qualche giorno fa i campionati toscani invernali, per una competizione che ha visto sfidarsi giovani nuotatori e nuotatrici provenienti da ogni parte della Toscana. E Martina Vannucchi ha portato il sodalizio pratese sul podio, agguantando una medaglia di bronzo nei 50 stile libero (mentre Vittoria Bottazzi si è classificata quarta nei 100 rana). Buone infine anche le performance di Noemi Cipriani, Anna Giulia Mattiello, Ginevra Scali, Zoe Guarducci, Ginevra Ina, Carlotta Petracchi, Carlotta Santoni, Vittoria Martelli, Maria Carlesi, Sara Mazzoni, Ginevra Picarelli e Greta Petracchi.

Entrambi i gruppi hanno quindi già ripreso gli allenamenti in vista delle prossime sfide di una stagione orma entrata nella fase-clou: l’obiettivo resta quello di continuare a crescere e ad incrementare sempre più il medagliere.

