Nuoto. Benini e Menoni al Trofeo delle Regioni con la squadra ligure

Dopo le medaglie, la convocazione: Maria Vittoria Menoni e Filippo Benini entrano nella rappresentativa ligure al Trofeo delle Regioni nella squadra Esordienti A. I due giovani talenti della Rari Nantes Spezia diventano così i punti di forza su cui la squadra punta nella competizione in programma il 28 e 29 giugno a Scanzano Jonico (Matera). La convocazione è stata resa nota dal comitato regionale della Federnuoto, che ha diffuso l’elenco completo degli atleti selezionati e per questo nuovo exploit di Menoni e Benini si è scatenato subito l’entusiasmo nel club del presidente De Luca. "Si tratta – commentano dalla società spezzina – di un segno del lavoro di qualità svolto nella preparazione dei giovani nuotatori. Il trofeo rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione per la categoria, offrendo ai migliori talenti l’opportunità di confrontarsi a livello nazionale e vivere un’esperienza di squadra ad alto livello tecnico e sportivo". In preparazione dell’importante appuntamento, gli atleti convocati prenderanno parte a un allenamento collegiale sabato 21 giugno alla Sciorba di Genova. "Per Maria Vittoria e Filippo – continuano dalla Rari Nantes – questa convocazione è il frutto di impegno, talento e passione: un traguardo importante che conferma il valore del vivaio spezzino"

Chiara Tenca

Nella foto: Filippo Benini e Maria Vittoria Menoni