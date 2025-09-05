Nuoto, bici e corsa. Oggi a Livigno la Icon Xtreme di Triathlon 2025

Torna oggi a Livigno uno degli appuntamenti più spettacolari della multidisciplina: 3,8 km di nuoto, 195 di bici e 42,2 di corsa lungo un percorso d’alta quota che attraversa scenari mozzafiato. L’appuntamento da nove anni si ripete nel Piccolo Tibet: alle 5 del mattino 300 atleti si schiereranno sulla spiaggia del lago del Gallo per il via a un evento che, a ogni edizione, vede una crescita continua di partecipanti. La prima prova della competizione vedrà i 3,8 km della frazione natatoria nel Lago del Gallo, che negli ultimi anni è stato fatto registrare temperature comprese tra i 13 e i 16 gradi centigradi, rendendo così necessario l’utilizzo di un’adeguata attrezzatura da parte degli atleti. I 195 chilometri della frazione ciclistica porteranno gli atleti a transitare in territori svizzeri, lungo un tracciato con oltre 5000 metri di dislivello totale. I 42,2 chilometri della frazione podistica non saranno da meno per bellezza e asprezza del tracciato. Dopo i primi 8 chilometri lungo un bellissimo sentiero in discesa che porterà gli atleti nuovamente a Livigno, sarà il momento di 25 chilometri in piano, lungo la ciclabile livignasca, al termine dei quali sarà la volta di un ultimo, durissimo, sforzo: i 5 chilometri di salita a Carosello 3000. Con 1100 metri di dislivello, questo tratto verrà affrontato da ogni atleta con l’assistenza di un membro del proprio team di supporto, che lo affiancherà fino al traguardo. G.L.