Nuoto - Campionati giovanili. Oro per Fabbri

Sono iniziati i campionati giovanili di pallanuoto dove il Centro Sub Nuoto Club 2000 schiera quattro squadre in altrettante categorie per età. L’esordio per le formazioni faentine è toccato al team Allievi Under 16 che hanno battuto in casa lo Sterlino Bologna 25-9 e perso 20-9 con Pomeriggio. Per il nuoto in corsia, domenica scorsa a Mirandola è andato in scena il 3° Trofeo Unisport per Esordienti A ed Esordienti B. Hanno collezionato diversi podi gli Esordienti A: Alberto Fabbri (foto) ha vinto nei 100 misti e si è piazzato secondo nei 100 farfalla e nei 100 dorso; Leonardo Gonnesi Fabbri argento nei 100 rana; Linda Martelli è giunta seconda nei 100 rana; Matilde Zama e Alice Bandini si sono piazzate rispettivamente seconda e terza nei 100 stile libero. Buone anche le prestazioni degli Esordienti B: da segnalare il terzo posto di Giuseppe Lega nei 50 rana e il quarto ad un soffio dal podio di Francesco Testa sempre nei 100 rana. Questi risultati hanno permesso a Faenza di chiudere al quarto posto la classifica riservata alle società.