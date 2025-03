Nuoto: Campionati Toscani Giovanili Invernali. La Chimera è terza nella categoria Ragazzi.Quattro ori per Mealli negli Juniores

La Chimera Nuoto conquista uno storico terzo posto nei Campionati toscani giovanili invernali della categoria ragazzi. A confronto con 31 squadre da tutte le province, la società aretina è salita sul podio della massima manifestazione regionale alle spalle di Rari Nantes Florentia e Livorno Nuoto, confermandosi così tra le realtà d’eccellenza del nuoto toscano. La Chimera Nuoto festeggia ben 19 titoli, 13 argenti e 13 bronzi, per un record totale di 45 medaglie conquistate nelle diverse specialità che sono valse il terzo posto nella categoria ragazzi e gli ottavi posti nelle categorie juniores e cadetti. Tra i protagonisti Gabriele Mealli, premiato per la miglior prestazione maschile della categoria Juniores, che è riuscito a laurearsi campione toscano in ben quattro specialità, oltre che ad arrivare secondo negli 800 stile libero. Un tris di ori porta la firma di Sergio Gramma che ha trionfato nei 50, 100 e 200 dorso tra gli Juniores. Sul gradino più alto del podio sono saliti anche Tommaso Senesi tra i Ragazzi (nei 100 dorso e nei 100 farfalla) e Riccardo Rosi tra gli Juniores (oro nei 50 dorso).

Il medagliere è stato arricchito dall’argento di Giovanni Cantalamessa Carboni nei 200 stile libero nei Ragazzi e dai bronzi di Fabio Ferrari nei 100 e 200 farfalla dei Cadetti, di Alessio Menchetti nei 200 rana Ragazzi e di Leonardo Pasquini nei 200 rana della stessa categoria. E poi secondo posto nella 4x100 misti Ragazzi con Cantalamessa Carboni, Menchetti, Senesi e Leonardo Raffi, e terzo posto nella 4x200 stile libero degli juniores con Gramma, Mealli, Rosi e Marco Morlando.

Gaia Papi