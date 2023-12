Nuoto. Casetti, Carlini e Del Monte strappano il pass per i Nazionali

La Libertas Nuoto Ravenna è stata protagonista nel weekend a Riccione ai Campionati Regionali di nuoto. Gli atleti erano accompagnati dai tecnici Paolo Zuntini e Letizia Iuffrida. La manifestazione, valida anche per il conseguimento dei tempi limiti per partecipare ai prossimi Campionati Italiani Giovanili, ha permesso a tre giovani atleti di centrare questo obiettivo in più gare. Alessandro Casetti nei 50, 100 e 200 stile libero e nei 100 delfino, Filippo Carlini nei 50, 100 e 200 stile libero, Asia Del Monte (foto) nei 50 e 100 stile e nei 50 rana.