Nuoto Catania supera Rari Nantes Florentia 13-11: decisiva la gara 3 per la salvezza

NUOTO CATANIA 13 RARI NANTES FLORENTIA 11

CATANIA: Rossi, Biocanin, Torrisi 3, Vukicevic 2, Gulisano, Foti, Torrisi 1, Orlando, Catania, Russo 1, Ferlito 3, Riolo, Akmalov, Trimarchi 3. All. Dato

FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco, Di Fulvio 1, De Mey 1, Calamai 1, Turchini 1, Cardoni, Sordini 4, Benvenuti 1, Bini 2, Borghigiani, Gioia, Visciani. All. Minetti

Arbitri: Calabrò - Navarra

Parziali: 4-3, 4-1, 4-4, 1-3

Note – Sup. num.: Catania 10/15, Florentia 6/19 + 3 rigori (uno fallito).

Spettatori: 500 circa.

Niente da fare per la Rari Nantes Florentia che, dopo il successo a Firenze in gara 1 delle finali playout contro il Catania, esce sconfitta da gara 2 ed è così costretta a rimandare le speranze di salvezza alla ‘bella’ che si giocherà alla Nannini di Bellariva martedì prossimo con inizio alle ore 18. Una sconfitta che brucia per la squadra di Luca Minetti che in avvio aveva illuso col momentaneo 2-0 firmato da Bini e Benvenuti, in entrambi i casi con l’uomo in più. I padroni di casa pareggiano, la Rari torna avanti col suo capocannoniere Sordini, anche questa uno dei migliori, ma non riesce a dare consistenza all’esiguo vantaggio; il Catania ne approfitta e chiude il primo quarto a +1 (4-3). I fiorentini sembrano reagire, De Mey realizza il 4-4 ma a quel punto la rincorsa si arrende dinanzi alla maggior forza d’urto degli etnei che mettono a segno ben quattro gol, prendono consapevolezza e coraggio e s’involano verso il successo.

Il terzo tempo è il più equilibrato, la Florentia parte bene con Sordini che segna due gol, uno su rigore, e Di Fulvo che pennella, ma il Catania non cede e controbatte. Sul 10-7 ai gigliati viene dato un rigore: lo tira lo specialista Sordini ma Rossi lo para vanificando di fatto la sfuriata biancorossa nell’ultimo quarto.

Franco Morabito