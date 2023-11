Nuoto. Centro sub, pioggia di medaglie. Brillano gli Juniores faentini

Sei medaglie d’oro, otto d’argento e undici di bronzo: è questo il bottino delle nuotatrici e dei nuotatori Assoluti, Juniores e Ragazzi del Centro Sub Nuoto Club 2000 che erano in gara domenica scorsa alla piscina “Gambi” di Ravenna per il 17° Meeting del Mosaico, dove la società di Faenza ha anche conquistato il terzo posto nella classifica a squadre. A brillare sono stati in particolare Luca Balestri (Ragazzi) vincente nei 200 e nei 50 dorso nonché terzo nei 100 dorso, Alex Gaddoni (Ragazzi) primo nei 200 misti e secondo nei 200 farfalla, Giulio Gondoni (Ragazzi) primo nei 400 misti. Filippo Rondinini (Juniores) si è preso l’argento nei 200 farfalla e nei 400 misti, il bronzo nei 100 farfalla e nei 200 misti; doppio argento per Lorenzo Dotti (Ragazzi) nei 50 e nei 200 dorso; secondo posto nei 50 rana per Massimo Minardi (Juniores); doppio bronzo per Nicola Bruschi (Juniores) nei 50 e nei 100 dorso. In campo femminile è apparsa in grande spolvero Giada Minelli (Juniores, nella foto) prima nei 200 farfalla e seconda nei 400 stile libero; ottime prove anche di Penelope Sangiorgi (Assoluti) medaglia d’oro nei 200 dorso e di bronzo nei 200 misti. Andrea Maltoni (Assoluti) si è classificata seconda nei 400 misti e terza nei 50 e nei 100 dorso; hanno portato a casa una medaglia di bronzo Beatrice Tambini (Ragazzi) nei 50 dorso, Greta Amadei (Ragazzi) nei 50 farfalla e Benedetta Donati (Juniores) nei 200 misti.