Nuoto. Chiara Costagli convocata in nazionale. Vola in olanda con le azzurre di Lifesaving

Chiara Costagli (nella foto), nuotatrice valdelsana in forza alla Virtus Buonconvento, vola in Olanda con la nazionale di Lifesaving, ovvero la specialità del salvamento.

Dopo le sei medaglie continentali conquistate in Polonia, è arrivata la nuova, meritata convocazione in azzurro per l’atleta che da tempo si distingue in competizioni prestigiose con i colori della Virtus Buonconvento, ottenendo dei risultati a dir poco straordinaro.

Chiara parteciperà alla Orange Cup, manifestazione internazionale in programma nei giorni compresi tra l’1 e il 4 dicembre a Eindhoven. E’ inoltre attesa Chiara Costagli anche da rassegne nel nuoto sia a Firenze che, a metà novembre, in quel di Genova. Quindi in calendario una trasferta a Riccione, subito prima di partire proprio per l’Olanda con la rappresentativa degli azzurri.

Un’altra soddisfazione dunque per il forte sodalizio giallonero guidato da Gianluca Valeri, grazie alle imprese di un’altra delle sue portacolori che continuano a stupire oltre ogni aspettativa.