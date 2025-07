Nuoto. Chiara Sama porta la Rinascita sul tetto d’Europa

Straordinaria impresa della diciottenne ravennate Chiara Sama, tesserata per la Rinascita nuoto Team Romagna. Agli Europei di nuoto Juniores che si stanno tenendo a Samorin in Slovacchia, la romagnola, assieme alle compagne Lucrezia Domina, Bianca Nannucci e Alessandra Mao, ha vinto il titolo continentale nella staffetta 4x200 metri stile libero, ottenendo contemporaneamente il nuovo record europeo della specialità. Al mattino la nazionale azzurra, con la sola Domina tra le protagoniste, aveva ottenuto il terzo miglior tempo in qualifica, ovvero 8’11’’24 alle spalle di Lituania (8’09’’54) e Gran Bretagna (8’09’’92). Ma è nel pomeriggio, nella finalissima, che le azzurre si superano: infatti vincono il titolo con tanto di record col tempo inarrivabile per tutte le rivali di 7’56’’06 davanti a Lituania (8’02’’15) e Gran Bretagna (8’04’’12).

Spettacolare la frazione di Chiara Sama che parte in testa, dopo le buone prove di Domina e Nannucci e piazza subito un incredibile 27’’39 (miglior primo 50 metri tra tutte le azzurre) e fa il vuoto, il suo tempo ai 100 metri è di 58’’11, ai 150 di 1’28’’84 e chiude i suoi 200 il 1’59’’19, lanciando Alessandra Mao che conserva il primato tra i festeggiamenti delle compagne e dei tifosi azzurri presenti sugli spalti.

u.b.