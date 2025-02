NUOTO. Chimera, primo sigillo nel fondo indoor

Primo titolo regionale del 2025 per la Chimera Nuoto. La società ha conquistato un oro e tre bronzi al Campionato Toscano indoor di fondo nella piscina di Livorno. Diciotto gli i nuotatori e le nuotatrici aretini qualificati per la manifestazione. Tra questi a emergere sono state soprattutto le ragazze del 2012 che hanno dominato nei 3000 metri: oro per Adele Napoli, laureata campionessa toscana, bronzo per Djulietta Rosca, quarto posto per Morgana Milagros Domenichelli, quinto di Isabella Sacchetti e sesto per Asia Senesi. Il gruppo della Chimera, coi tecnici Marco Licastro e Mattia Esposito, ha festeggiato altri due terzi posti con Giovanni Cantalamessa Carboni e Sofia Napoli, entrambi classe 2010, rispettivamente nei 3000 metri e nei 5000 metri. Ai piedi del podio Alessio Menchetti del 2009 nella distanza più breve ed Eleonora Mazzeschi del 2008 nei 5000.

Gaia Papi