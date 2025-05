Nuoto Club Monza conquista il primo posto nel Girone 2 con vittoria su Aquatica Torino

Davanti a tutti non per caso. Il Nuoto Club Monza, con un turno d’anticipo, chiude i giochi nel Girone 2 e si prende il primo posto al termine della stagione regolare. Il club biancorosso mai era arrivato così in alto. A sancire la sua supremazia è stato il successo per 10 a 9 sull’Aquatica Torino. Il Ncm è così approdato a quota 45: una posizione ormai irraggiungibile per la Pallanuoto Bergamo (39) e per la stessa Aquatica Torino (36), approdata sabato al Centro natatorio Pia Grande con l’intenzione di tentare il colpo.

Una missione che, in avvio di partita, non appariva poi così spericolata. La squadra ospite, infatti, chiudeva il primo quarto in vantaggio per 4 a 3. E restava pure davanti nei due tempi successivi, archiviati sull’1 a 1 e sul 2 a 2. Nella frazione conclusiva, però, i “granchi“ facevano valere la legge della capolista. Il parziale di 4 a 2 chiudeva ogni discorso. Monza si portava sul 9 a 8 grazie alle reti dei fratelli Andrea e Davide Celli e di Alessio Vignati. Torino non si arrendeva e mandava Recagno all’assalto per siglare il 9 a 9. Ma lo strappo decisivo era biancorosso: Davide Celli era l’autore del passaggio, Alberto Mazza firmava la conclusione del 10 a 9.

Sabato il Ncm affronterà in trasferta la Rari Nantes Bologna, nel turno conclusivo della stagione regolare. La semifinale d’andata dei playoff è in calendario sabato 17 maggio in via Murri a Monza. L’elenco delle possibili avversarie comprende Marina di Carrara, Rapallo e Aragno Genova. "Ma a Bologna - spiega Davide Celli, autore finora di 39 reti - andiamo con l’intenzione di vincere. Poi, penseremo ai playoff, la parte di campionato che conta più di tutto. Allora, azzereremo tutto. Con Aquatica, comunque, non è stato facile, ha prevalso la voglia di raggiungere un obiettivo importante".