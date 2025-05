Nuoto Club Monza in finale Serie A2: battuto il Club Nautico Marina di Carrara

Ritorno al passato, ma con un finale completamente diverso. Il lieto fine, infatti, questa volta è scritto dal Nuoto Club Monza, due anni fa obbligato alla resa dal Club Nautico Marina di Carrara nella finale per la Serie A2. La stessa formazione toscana, allora due volte vittoriosa, nella semifinale della stagione 2024-2025 si arrende invece sia nel Centro natatorio di via Murri, sia a casa propria, nella Piscina comunale di Lavagna. L’affermazione di mercoledì sera per 10 a 12 era stata preceduta dalla vittoria casalinga per 12 a 9. Il doppio successo autorizza la squadra allenata da Stefano Ingegneri a fare rotta verso la finale con il Dream Sport. La compagine fiorentina, nell’altra semifinale, ha avuto la meglio sull’Aquatica Torino. La finale per la Serie A2 inizierà a Monza sabato 31 maggio. Mercoledì 4 giugno il ritorno a Firenze. L’eventuale gara-tre verrà giocata a Monza il 7 giugno.

Il Marina di Carrara ha comunque disperatamente cercato di pareggiare il conto per trascinare i “granchi“ alla bella, ma l’impresa della formazione monzese ha reso inutile la disputa di gara-tre. La sequenza dell’andamento dei quarti, del resto, dimostra come Monza, mai trovatasi in svantaggio, abbia sempre gestito la partita. Anche perché l’avvio era rigorosamente biancorosso: la frazione iniziale finiva 1 a 3, a farsi subito largo nella retroguardia avversaria erano Davide Celli e Andrea Mazza, autori rispettivamente di un gol e di una doppietta. Mazza, al termine della sfida, avrebbe realizzato complessivamente cinque marcature. Il Ncm si imponeva per 0 a 1 anche nel secondo quarto, mentre in quello successivo era costretto al pareggio per 4 a 4. Nella frazione conclusiva i padroni di casa arrivano anche sul 10 a 11 , ma Bestetti si conquistava un rigore, trasformato da Andrea Celli a cinque secondi dalla fine. La quarta frazione finiva 5 a 4.

Gianni Gresio