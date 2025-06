Nuoto Club Monza sconfitto dal Dream Sport: addio sogni di promozione

L’epilogo è lo stesso due anni fa, ma questa volta è ancora più amaro. Perché nella stagione 2022-2023 il Nuoto Club Monza perse la finale playoff con il Club Nautico Marina di Carrara, formazione allestita con l’obiettivo di andare in A2. Questa volta, invece, i “granchi“ cedono il passo al Dream Sport, rivale che poteva essere considerata una compagine pari peso della squadra allenata da Stefano Ingegneri. Una sensazione spazzata via dall’esito delle prime due sfide. La truppa biancorossa, già piegata per 12 a 14 ai rigori in gara-uno, non riesce a ribaltare il risultato della partita iniziale, clausola indispensabile per approdare alla bella, eventualmente prevista domani nell’impianto di via Murri. Il settebello fiorentino, invece, batte Monza per 15 a 11 nel confronto ospitato dalla Piscina Nannini e impedisce l’eventuale colpo di coda biancorosso. Il Ncm, nella partita più importante dell’anno, riesce a chiudere in vantaggio per 3 a 4 il primo quarto. Un successo parziale che resterà isolato. Le tre frazioni successive, infatti, saranno di proprietà dei padroni di casa, vittoriosi per 5 a 3, 3 a 1 e 4 a 3. Monza resta agganciata alla partita fino al termine del secondo quarto, chiuso sul risultato di 8 a 7. Poi Firenze prende irresistibilmente il largo. Agli ospiti, seguiti nella trasferta in Toscana da un centinaio di tifosi, resta il rimpianto per non aver ottenuto il successo più importante dopo aver dominato la stagione regolare e la semifinale playoff con il Club Nautico Marina di Carrara, la stessa avversaria di due anni fa. "Le uniche recriminazioni- ammette il presidente Federico Malegori - sono legate a gara-uno. Se l’avessimo vinta, la situazione sarebbe stata completamente diversa. Avendola persa, abbiamo compromesso la serie". Monza, comunque, vuole essere protagonista anche nella prossima stagione. "Ho visto i ragazzi a fine partita - aggiunge Malegori - ed erano distrutti. Ciò, ovviamente, è comprensibile. Ma ora deve prevalere la voglia di rivalsa per riprovarci la prossima annata. Il gruppo verrà integrato con qualche elemento della nostra juniores. L’incontro con il Dream Sport era alla fine e io già pensavo al prossimo campionato. Tra un anno voglio essere qui a festeggiare".