Nuoto Club Monza sfida Dream Sport per la promozione in A2: al via i playoff

Non ci sono precedenti: nel senso che Nuoto Club Monza e Dream Sport non si sono mai incontrate. Anche perché la società fiorentina è stata fondata solo nel 2014. Un particolare che rende ancora più complicato formulare un pronostico per la sfida odierna, in programma alle 17.30 nel Centro natatorio Pia Grande. Di certo la “Bombonera“ di via Murri sarà carica ed entusiasta, pronta a sostenere senza incertezze la corsa del settebello biancorosso verso l’ultimissima tappa.

Oggi, infatti, c’è in palio un pezzo di promozione in A2. Gara-uno inizierà a dare una prima indicazione. Toccherà poi a gara-due, in calendario mercoledì 4 giugno alle 20 nella Piscina Nannini a Firenze, ribadire o smentire il responso iniziale. In caso di parità, il passaggio di categoria verrà deciso da gara-tre, prevista a Monza sabato 7 giugno alle 20.30. Un punto a favore che il Ncm si è guadagnato grazie al primo posto conquistato nel Girone 2. Il Dream Sport nel proprio raggruppamento è arrivato secondo dietro il Lerici e ha poi eliminato in semifinale l’Aquatica Torino. Monza, a sua volta, nei playoff si è fatta largo sconfiggendo due volte su due il Club Nautico Marina di Carrara. Cioè, la formazione che due anni fa l’aveva battuta nella finale per la Serie A2. Ma questa volta Monza ha in mente tutto un altro epilogo, sia pure con un’altra avversaria. "In tutta la stagione - riconosce il direttore sportivo Matteo Dilernia - non ho mai visto da parte nostra una potenziale sottovalutazione degli avversari. Sono fiducioso perché finora abbiamo vissuto un’annata fantastica. Abbiamo tanto entusiasmo e tantissime motivazioni". La tifoseria biancorossa, intanto, pensa già alla successiva trasferta fiorentina per la gara di ritorno. Anche due pullman mercoledì faranno rotta verso la Toscana: a spingere i “granchi“ sarà una “torcida“ composta da un centinaio di persone.

"A Lavagna - commenta il presidente Federico Malegori -, per il ritorno della partita con Marina di Carrara, c’era una cinquantina di nostri tifosi. So quant’è importante per la squadra avere vicino i propri sostenitori".