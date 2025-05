Nuoto Club Monza: un pareggio per il primo posto e un percorso playoff agevolato

Basterà un pareggio nelle restanti due partite per centrare l’obiettivo inseguito da tutta l’annata: il primo posto. La posizione non vale la promozione diretta in A2, ma assicura un percorso più agevole nei playoff. L’obiettivo è alla portata del Nuoto Club Monza, finora capace di vincere 14 partite e di perderne solo due. Ma l’Aquatica Torino, l’avversaria in arrivo questo pomeriggio alle 16 al Centro natatorio Pia Grande, promette di dare battaglia: la formazione piemontese cercherà il colpo di coda disperato per tenere in vita le residue speranze di primato.

Il settebello biancorosso, capolista con 42 punti, ha sei punti di vantaggio sulla coppia composta da Aquatica e Pallanuoto Bergamo. La terz’ultima giornata di campionato, posticipata a mercoledì, ha lasciato inalterate le gerarchie nelle primissime posizioni del Girone 2. I “granchi“ sono andati a espugnare per 10 a 14 la piscina della PallaNuoto Vicenza. Torino e Bergamo hanno replicato battendo, rispettivamente, Bologna per 13 a 11 e Cus Geas Milano per 3 a 9.

Monza, nel turno infrasettimanale opposta a una rivale che nella passata stagione si era qualificata per i playoff, non ha accusato incertezze: si è imposta nei primi due quarti per 2 a 4 e 2 a 3. I Rangers vicentini si portavano via il terzo tempo 4 a 3, ma la loro riscossa non andava oltre.

La truppa allenata da Stefano Ingegneri rispondeva aggiudicandosi la frazione conclusiva per 2 a 4. Il Ncm ha dunque dimostrato di essere in forma. "Ormai - ammette il vice allenatore Fabio Frison - ci manca ancora una sforzo".