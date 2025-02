Nuoto. Combinata degli stili Uisp, tanti cussini sul podio

Nella piscina comunale di via Beethoven si è svolta la “combinata degli stili” Uisp, cui hanno partecipato gli atleti della categoria Esordienti in concomitanza con le selezioni provinciali del “Trofeo Pontieri”, che ha visto la partecipazione anche di alcuni atleti di categoria. In entrambe le manifestazioni ottimi riscontri dei nuotatori cussini, con diversi atleti a medaglia.

Negli Esordienti B vince l’oro nella somma dei 4 stili Margherita Londra, primeggiando a rana, delfino e dorso, giungendo seconda nello stile libero.

Doppietta d’oro invece negli Esordienti A in campo maschile; Jacopo Trentini vince la combinata negli A1 mentre Francesco Candiani si è imposto negli A2 condividendo il podio con il compagno Emanuele Benini, che sale sul terzo gradino. Bene anche a livello femminile, dove Anita Bonora è seconda a un solo secondo di distacco nella somma degli stili negli A2. Peccato per Antonia Bonizzi quarta a solo 1 decimo dal podio nella combinata.

Grazie a questi risultati parecchi gli Esordienti cussini selezionati per la rappresentativa provinciale per il trofeo dedicato a Ilario Pontieri. Nella categoria Ragazze si esalta Lucrezia Rossi che vince in tutti gli stili, Nicola Candiani va a podio in tutti gli stili con l’oro nella rana, Matteo Cavallina sale sul podio nei 4 stili primeggiando nello stile; Bianca Bosi terza nel delfino.

In acqua anche qualche juniores: Giulia Maccanti vince a dorso, stile e delfino, Riccardo Bottoni e Franzoni Giulio sono andati a podio in tutti e 4 gli stili.