Nuoto. Combinata degli stili Uisp,. Francesco Candiani sale sul podio

Si è svolta domenica a Mirandola la finale della combinata degli stili Uisp, dove i primi 20 atleti qualificati per anno di nascita, si sono dati battaglia per ottenere una medaglia.

Per il Cus Ferrara il podio arriva con il metallo più pregiato e a conquistarlo è Francesco Candiani con il personale di 1’07”30, nonchè nuovo record societario.

Best time societario Esordienti A anche per Anita Bonora, che chiude quarta in 1’16”4 in una finale che ha visto 4 atlete racchiuse in un secondo. Per lei rimane comunque un gran crono e un gran miglioramento personale.

Molto bene anche Jacopo Trentini, giunto quinto, con primato personale categoria Esordienti A e Margherita Londra sempre quinta fra le Esordienti B.

Miglioramenti cronometrici anche per i restanti finalisti: Anna Prosdocimi, Antonia Bonizzi, Emanuele Benini e Giulia Gruppioni.

Ottimi risultati e belle sensazioni in vista delle finali regionali Fin, che nel terzo week end di marzo vedranno presenti in gran numero gli esordienti cussini allo stadio del nuoto di Riccione.

Nella foto Francesco Candiani, piazzatosi sul gradino più alto del podio a Mirandola.

re. fe.