Nuoto. Cus terzo a Chianciano. Ora le finali regionali

La piscina di Chianciano Terme ha ospitato il VII Meeting Internazionale “Trofeo Città di Chianciano”, importante appuntamento del calendario natatorio estivo. La squadra del Cus Ferrara Nuoto ha partecipato con gli atleti della prima squadra e della categoria Esordienti A, conquistando un prestigioso terzo posto assoluto nella classifica per società, portando a casa la coppa grazie a una serie di prestazioni di alto livello e numerosi piazzamenti da podio.

Tra gli Esordienti A, brilla Giulia Elisabetta Gruppioni, che conquista tre medaglie d’argento nelle tre distanze della rana, stabilendo anche due nuovi record societari nei 100 e 200. Ottimi risultati anche per Anna Prosdocimi, bronzo nelle stesse tre gare, mentre Antonia Bonizzi ottiene il bronzo nei 100 stile libero e Anita Bonora si impone nel 200 misti con un bel terzo posto.

Nella categoria Ragazzi, spicca la versatilità di Alice Canella, a podio nei 100 e 200 dorso, 100 farfalla e 100 stile libero. Bene anche Margherita Astolfi nei 200 e 400 stile libero, e Caterina Meloncelli nei 50 rana.

Tra le Juniores, è protagonista Sara Capobianco, a podio nei 50 e 100 farfalla, accompagnata nei 50 farfalla da Elena Franzoni. Ottima prova anche per Matilda Tagliatti, che conquista il podio in tutte e tre le distanze della rana: 50, 100 e 200 metri.

Negli Assoluti, terzo posto per Anna Forlani nei 50 dorso e grande successo per Agnese Gulmini, che conquista l’oro nei 50 farfalla. Tra gli Esordienti A, spicca Francesco Candiani, oro nei 200 rana e argento nei 200 e 400 misti. Nella categoria Ragazzi, Matteo Tieghi conquista il bronzo nei 200 rana. Tra gli Juniores, Andrea Giunchedi sale sul podio in tutte e tre le distanze della rana e nel 200 misti, mentre Luca Diene si piazza terzo nei 50 rana.

Infine, nella categoria Assoluti, ottima prestazione di Alessio Giunchedi, che conquista il gradino più alto del podio sia nella rana che nello stile libero.

Il calendario prosegue ora con il meeting di Treviso, ultimo test per la prima squadra, prima delle finali regionali di fine luglio.

Nella foto Agnese Gulmini, oro nei 50 farfalla.