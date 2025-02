Nuoto. Cus, tre titoli regionali Master. Gradino più alto a Riccione

Grande successo per il settore Master del Cus Ferrara nuoto ai campionati regionali disputati a Riccione, dove la squadra ha conquistato tre titoli grazie alle prestazioni eccellenti di Marco Angelini, Pamela Crepaldi e Lorena Torboli. Gli atleti ferraresi hanno dimostrato talento e determinazione, portando in alto i colori del Cus in una competizione di alto livello. Angelini (Master 50) ha vinto la medaglia d’oro nei 400 stile chiusi in 5’ 08”. Sempre nei 400 sl il titolo è andato a Pamela Crepaldi (Master 35) con il crono di 5’21”08. Il terzo successo è arrivato come detto da Lorena Torboli (Master 50) che ha vinto i 50 delfino in 36” 46.

Il plauso speciale della società va ovviamente agli atleti che, superando gli avversari, hanno saputo imporsi nelle rispettive categorie confermando il valore del gruppo Master. Tuttavia, il bilancio della spedizione è stato segnato dall’assenza di diversi nuotatori per motivi di salute; un dettaglio che ha lasciato un po’ di rammarico nello staff tecnico.

Il tecnico Alessandro Scalambra ha infatti sottolineato – crono alla mano - come la squadra avrebbe potuto raccogliere ancora più successi se tutti gli atleti fossero stati disponibili.

Un ringraziamento speciale va allo sponsor SC Consulting di Sergio Cedolin, il cui supporto è fondamentale per permettere alla squadra di affrontare le competizioni con la giusta preparazione e determinazione.

Forte di questi ottimi risultati, il Cus Ferrara Master guarda ora ai prossimi appuntamenti con rinnovata fiducia, deciso a brillare nel panorama natatorio regionale e nazionale.