Nuoto di fondo. Bruni d’argento nella "Saracena Swim Cup»

Nelle acque di Brolo (in provincia di Messina) è andata in scena nei giorni scorsi la "Saracena Swim Cup". La testimonial d’eccezione della manifestazione di nuoto di fondo che ha visto partecipare nuotatori e nuotatrici da tutta Italia era Rachele Bruni. E la nuotatrice di Comeana, che si è cimentata nella nuotata, si è piazzata al secondo posto ottenendo così una medaglia d’argento.

A quasi 35 anni (li compirà il prossimo 4 novembre) Bruni continua insomma a stupire: l’esplosività non può essere quella dei giorni migliori in uno sport particolarmente dispendioso a livello fisico come il nuoto, ma la tecnica e l’intelligenza "tattica" sono intatte. E lo dimostrano i risultati colti poco prima della trasferta siciliana: in precedenza, poche settimana fa, Rachele aveva conquistato una medaglia d’argento con le "Fiamme Oro 2" (la "seconda formazione" del corpo sportivo della Polizia di Stato) al termine della staffetta 4x1250 mista ai campionati italiani di nuoto di fondo di Piombino, insieme ai compagni di squadra Antonietta Cesarano, Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso.

La nuotatrice di Comeana aveva esordito in questa edizione del massimo campionato italiano con un settimo posto nella 5 km individuale, nella rassegna che più volte in passato l’ha visto protagonista assoluta. E ad un’età in cui il 99% dei nuotatori ha già appeso la cuffia al chiodo, Bruni si conferma ancora tra le primissime d’Italia. Bruni è forse alle ultime battute di una carriera da prima della classe che l’ha vista trionfare in Europa e nel mondo, senza dimenticare l’argento olimpico di Rio 2016. Ma aveva rimarcato una volta di più di essere ancora competitiva lo scorso autunno, vincendo l’ottantesima edizione del "Miglio Marino" di Sturla. E lo sta confermando ancora adesso, giorno dopo giorno.