Nuoto. Di Sabato brilla nei campionati tricolori Master di Alghero

Sabato scorso Simone di Sabato ha brillato nell’ultima tappa dei campionati italiani svoltasi ad Alghero. La mattina si è aperta con la gara di 5 km, dove il nuotatore ferrarese del Nuoto Grosseto ha gestito la competizione in modo impeccabile, conquistando il primo posto assoluto nella categoria Master e ovviamente anche primo nella categoria M 45 con un tempo di 1:04’16 . Dietro di lui, Marco Masini dell’Atlantide ha chiuso al secondo posto con un tempo di 1:12’44, seguito da Diego Rifugiato del Nuoto Club Cagliari, che ha terminato la gara con un tempo di 1:12.45.

Nel pomeriggio, l’atleta ha nuovamente impressionato nella gara del miglio, imponendo il suo ritmo sin dalle prime bracciate. Con questa prestazione, ha battuto non solo i suoi record personali, ma anche il record assoluto del campionato, portando a casa un totale di 22 vittorie su 22 gare, oltre a tre titoli italiani e una medaglia di bronzo ai campionati del mondo. Il Nuoto Grosseto ha completato il weekend in bellezza, vincendo anche lo scudetto.

"Questa è stata la mia miglior stagione in assoluto", ha commentato l’atleta. "È il modo migliore per lasciare la mia categoria M45, poiché dall’anno prossimo passerò a M 50. Il mio obiettivo è continuare a ottenere risultati di alto livello e, magari, raggiungere una medaglia piu’ preziosa a livello internazionale".