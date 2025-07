Nuoto - Due medaglie ai campionati Europei juniores in Slovacchia. Rari, Nannucci d’oro. E Giannelli d’argento

La Rari Nantes Florentia svetta agli Europei juniores di Samorin, in Slovacchia, dove due sue atlete sono salite sul podio: Bianca Nannucci medaglia d’oro nei 200 stile libero, ed Emma Vittoria Giannelli d’argento nei 1.500 sl. Bianca, classe 2008, allenata da Lorenzo Palagi, si è laureata la più forte d’Europa al termine di una gara magistrale, imponendosi con autorità sin dalle prime vasche e resistendo al ritorno delle avversarie nella parte finale. Che la nuotatrice biancorossa sia diventata ormai una protagonista assoluta sulla distanza lo conferma anche il bronzo conquistato appena una settimana fa al Trofeo Settecolli di Roma che incorona definitivamente la rarina come una delle nuove stelle del nuoto azzurro.

Di altrettanto valore il titolo di vicecampionessa europea vinto da Emma Vittoria, di un anno più grande, sulla distanza dei 1.500 dopo aver lottato fino all’ultima vasca di una finale intensa e avvincente. Prestazione, questa, che col tempo di 16’13"11 migliora anche il suo precedente personale di 16’17"19 con cui un anno fa aveva vinto l’argento a Vilnius. La Federnuoto ha diramato intanto le convocazioni per i Mondiali assoluti in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto; in questa circostanza la Rari ha di nuovo superato sé stessa: seconda società italiana più rappresentata in azzurro, con cinque atleti e il tecnico Paolo Palchetti, già componente dello staff dell’Italnuoto ai Giochi olimpici di Parigi. A guidare il gruppo ci sarà proprio la neo campionessa europea juniores Bianca Nannucci, la più giovane della squadra; completano la spedizione Matilde Biagiotti, Filippo Megli e Lorenzo Zazzeri, tre atleti di riferimento per il nuoto italiano, già protagonisti in campo internazionale che, insieme, rappresentano l’eccellenza e la solidità tecnica costruita negli anni dalla Rari. A rafforzare ulteriormente il peso del club gigliato nella rappresentativa italiana è pure la convocazione di Costanza Cocconcelli, tesserata Fiamme Gialle/Azzurra 91 ma allenata da oltre due anni proprio da Palchetti a Firenze.

