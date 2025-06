Nuoto. Esordienti in vasca . A Parma tante medaglie

Lunedì 2 giugno presso la piscina Moletolo di Parma si è svolta la finale regionale di nuoto Uisp riservata alla categoria esordienti. Requisito per accedere alla manifestazione era classificarsi entro le prime 8 posizioni per ogni gara svolta nella fase dei gironi provinciali.

Per la squadra NS Emilia l’obiettivo della qualificazione è stato centrato, molti giovani atleti che in quella che ormai è la fase finale della stagione hanno inanellato ottime prestazioni aggiudicandosi molte medaglie.

In evidenza Matilde Montanari, bronzo nel 100mt dorso, Noah Accorsi, oro nei 100mt misti e bronzo nei 50 mt farfalla, Kenneth Rocchi bronzo nei 100mt misti e argento nei 50 mt dorso.

Eccellenti risultati anche per Cecilia Sgarzi, ai piedi del podio con un quarto posto nei 50mt stile libero, e Sebastiano Prearo nei 50mt rana.

Grosse soddisfazioni anche per le staffette; Matilde Montanari ha centrato un oro nella 4x50mt stile libero (a completamento della squadra Giorgia Alberghini, Arianna Orsi e Sofia Vitti), Cecilia Sgarzi bronzo nella staffetta 4x50 misti e oro nella 4x50 stile libero (a completamento della squadra Budeanu Emelina, Fontana Sara e Vitale Ludovica), Noah Accorsi e Kenneth Rocchi oro nella 4x50 misti (a completamento della squadra Giacon Ethan, Vivi Simone), ancora Noah Accorsi argento nella 4x50 stile libero (a completamento della squadra Donadei Tommaso, Giacon Ethan e Vivi Simone).

In base ai piazzamenti di atleti e staffette alle varie società sono state assegnati diversi punteggi, NS Emilia si è aggiudicato il secondo posto come squadra femminile, squadra maschile e come squadra nel complesso.

Ancora una volta sono evidenti i risultati degli ottimi allenamenti guidati da Andrea Cacioli e Ilaria Cariani, che tifava a distanza con papà Mauro e la piccola Adele.