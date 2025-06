Nuoto. Fabbri, due medaglie a Riccione. Terza Tassinari nel miglio marino

Medaglia di bronzo per Sophie Tassinari, conquistata sulla distanza del miglio marino al Campionato Regionale di Fondo in Acque Libere andato in scena sabato scorso in Adriatico a Riccione. Per il Nuoto Sub Faenza erano in gara le ragazze della categoria Esordienti A allenate da Nicolò Nonni: Sofia Boschi, Gloria Galeotti, Giada Grillini, Carolina Serasini, Maria Morini. La stagione sportiva delle nuotatrici e dei nuotatori della categoria Esordienti A si chiuderà con le Finali del Campionato Regionale in programma dal 2 al 4 luglio a Ravenna.

Le nuotatrici e i nuotatori delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi hanno invece partecipato al 28° Trofeo internazionale "Italo Nicoletti" in vasca lunga nel secondo weekend del mese a Riccione. Oltre 1.800 atleti e 88 società da tutta Italia e dall’estero hanno reso questa tre giorni molto competitiva. Per la società faentina hanno gareggiato Penelope Sangiorgi nei 50 e 100 dorso, Giada Minelli nei 200 farfalla, Lorenzo Dotti nei 50 dorso, Jacopo Satanassi nei 200 stile libero ed Andrea Maltoni, rientrata dagli Stati Uniti per le vacanze universitari, nei 50 metri dorso. Alberto Fabbri di finali ne ha disputate quattro: nei 200 misti si è classificato secondo, nei 100 farfalla ha ottenuto la medaglia di bronzo, nei 200 farfalla e nei 400 misti non ha raggiunto le posizioni da podio.

Gli stessi nuotatori e nuotatrici delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi, guidati dagli allenatori Marco Fregnani e Fabrizio Zani, hanno poi preso parte a Ravenna alle gare di qualificazione al Campionato regionale di Categoria in Vasca Lunga: molti di loro hanno fatto registrare miglioramenti cronometrici che dovrebbero garantire un buon numero di finali conquistate.