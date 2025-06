Nuoto. Faenza ottava al Meeting di Gubbio

Gli Esordienti A e B del Nuoto Sub Faenza hanno raccolto un ottini risultati al Meeting Tifernum Tiberinum, svoltosi nello scorso fine settimana Gubbio. I tanti quarti posti e i buoni piazzamenti hanno consentito alla società manfreda, presentatasi con 38 atleti, di classificarsi ottava tra gli Esordienti B e diciottesima nella classifica generale delle 32 squadre presenti alla manifestazione. Un risultato importante, considerando che non schieravano gli atleti di categoria, come la maggior parte delle società partecipanti. Si sono particolarmente messi in evidenza Federico Cacciari (Esordienti A) vittorioso nei 200 metri farfalla, Edoardo Ragazzini (Esordienti A) terzo nei 50 dorso, Francesco Bandini (Esordienti B) primo nei 50 dorso ed Elena Coveri (Esordienti B) davanti a tutte nei 50 rana. Il Meeting Tifernum Tiberinum è stata l’ultima prova stagionale per gli Esordienti B ed un test importante per gli Esordienti A in vista delle finali del Campionato Regionale in programma dal 2 al 4 luglio a Ravenna.